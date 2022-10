Emilio Jaime sigue sumando logros, prueba de ello fue lo ocurrido el último sábado 15 de octubre, poco antes de que Daddy Yankee se presentara en el Estadio Atanasio Giradot de Medellín, Colombia, donde el artista peruano pisó el escenario como invitado del cantante Philip Ariaz.

El intérprete nacional subió al estrado que pisó Daddy Yankee para interpretar el tema “La más dura”, tema que Emilio comparte con Philip Ariaz.

El músico peruano salió al escenario vestido con la chaqueta oficial de la Selección Peruana de Fútbol, como una manera de mostrar, ante un estadio lleno, de dónde es.

“Algo que aún no puedo superar. Ayer mi causa Philip Ariaz me invitó a cantar y abrirle al jefe Daddy Yankee en Medellín. Tenía demasiados sentimientos antes de salir a cantar, les juro que nunca antes me había sentido tan nervioso, pero la bandera en el pecho me motivó a romperla”, expresó el artista en su perfil de Instagram.

Emilio Jaime o Emil estrenó hace unos días “Pituquita” junto al Nero Lvigi, tema que busca posicionarse como reguetón, con sonido y concepto peruano.

“Pituquita” cuenta con un video publicado en YouTube, el cual fue grabado en el barrio de Matute del distrito de La Victoria. Un escenario que no pasa desapercibido por la mayoría de los peruanos y que además simboliza el amor de ambos artistas por el club Alianza Lima.