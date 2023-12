Al conocer sobre el caso de agresión que sufrió Samantha Batallanos, Dalia Durán se solidarizó con ella y le recomendó a la modelo ser fuerte para continuar con la denuncia que le hizo a Jonathan Maicelo.

Cabe recordar que, la cubuna fue víctima de agresión física y psicológica por parte de su expareja John Kelvin, quien estuvo un año detenido en el penal de Lurigancho y luego regresó al reclusorio por no cumplir con la orden de distanciamiento que el Poder Judicial otorgó a la bailarina.

“ Que continué hasta que su agresor sea sancionado como corresponde ante ley. Ayer la veía y me recordó mucho a mí, cuando durante semanas solo paraba en el médico legista, no dormía ni comía. Ese tipo de hombres no tienen límites así que debe resguardarse bien ”, expresó Dalia a Trome.

“ Es una larga lucha. Mi solidaridad con ella, sé lo que es pasar por esa situación y las huellas que dejan en el alma ”, añadió.