Dalia Durán sobre John Kelvin: “No hay un cambio. No es genuino su llanto”

Luego de las declaraciones de John Kelvin donde aparece llorando por no poder ver a sus hijos, Dalia Durán decidió pronunciarse para responderle al cantante. “No hay un cambio. No es un genuino su llanto”, declaró para Día D.

Tras las declaraciones del exvocalista del Grupo 5 al mencionado programa dominical, la cubana opinó sobre las lágrimas del cumbiambero.

“ Es muy fácil darse cuenta de que no hay un cambio. No es genuino su llanto. No hay nada que se pueda decir o rescatar ”, manifestó la modelo.

La entrevista Dalia Durán completa será emitida el domingo en la noche en Día D, después de Nunca Más en ATV.

Dalia Durán sobre John Kelvin: “Hasta ahorita no aporta ni un centavo con mis hijos”

Actualmente, Dalia Durán ha vuelto a generar polémica, pues está saliendo con un nuevo galán que vive en el extranjero. Asimismo, indicó que le tiene paciencia porque conoce su pasado.

Asimismo, la cubana habló de expareja, John Kelvin, quien hace varias semanas salió de prisión por segunda vez, por la denuncia que le hizo por violencia psicológica, física y sexual.

“Él ya tiene dos actas ejecutadas por el juez por el tema de conciliación de alimentos. Actualmente, está como moroso en el sistema y tiene impedimento de salida del país. Hasta ahorita no aporta ni con un centavo al tema de los bebes. Esa es la verdad, no puedo mentir”, expresó la modelo para Trome.

Además, señaló que ya venció el plazo para que el cantante se ponga al día con sus responsabilidades como padre. “Ahorita tiene varios procesos y no sé qué piensa, es increíble. Ya serán consecuencias que en su momento llegarán. El juicio de él ya comenzó, son dos juicios pendientes que tiene, por maltrato psicológico y desacato a la autoridad y el otro es por la revocatoria de la medida cautelar. Yo, la verdad, he dejado todo en manos de la justicia y mi abogada”, concluyó.