El grupo Måneskin se consagró ganador del Festival de la Canción de Eurovisión 2021 el último sábado; sin embargo, su victoria se ha visto empañada por un polémico video que tiene como protagonista a Damiano David, integrante de la banda de metal italiana.

El cantante ha sido cuestionado por un clip difundido en redes sociales y que fue grabado luego que la agrupación ganara el mencionado concurso. En las imágenes vemos a todos los integrantes celebrando y bebiendo alrededor de una mesa.

Pero lo que llama poderosamente la atención, son los movimientos de Damiano David, a quien se aprecia inclinando la cabeza sobre una mesa, como si estuviera consumiendo drogas, lo que le valió duras críticas.

“Libre de covid pero no libre de cocaína ...”, es lo que indicó el usuario @ShadesDaddyy junto al video -que se ha vuelto viral y ya tiene cerca de 90,000 reproducciones- en su cuenta de Twitter.

Damiano David ha negado rotundamente las acusaciones. “(El guitarrista Thomas Raggi) rompió un vaso... Yo no uso drogas. Por favor chicos, no digan eso. No digan eso, de verdad”, dijo a los periodistas en una rueda de prensa después de la competición.

La banda se pronunció sobre el hecho a través de un comunicado que compartieron en sus Stoires de Instagram. “Estamos realmente consternados por lo que algunas personas están diciendo sobre Damiano consumiendo drogas”, escribieron.

“Realmente estamos EN CONTRA de las drogas y nunca hemos usado cocaína. Estamos listos para probarlo, porque no tenemos nada que ocultar. Estamos aquí para tocar nuestra música y estamos muy felices por nuestra victoria en Eurovisión y queremos agradecer a todos por apoyarnos. El Rock’n Roll nunca muere. Los amamos”, finalizaron.

Integrante de Måneskin se someterá a prueba de drogas tras su victoria en Eurovisión por polémico video. (Foto: @maneskinofficial)

La Unión Europea de Radiodifusión también emitió un comunicado anunciando que David se someterá a un examen tras su regreso a Italia. “Somos conscientes de las especulaciones en torno al videoclip de los ganadores italianos del Festival de la Canción de Eurovisión en la Sala Verde”, indicaron al inicio de su mensaje.

“La banda ha refutado enérgicamente las acusaciones de uso de drogas y el cantante en cuestión se someterá a una prueba voluntaria de drogas después de llegar a casa. Esto fue solicitado por ellos mismos anoche, pero no pudo ser organizado inmediatamente por la UER”, agregaron.

Para finalizar. señalaron que “la banda, su gerencia y el jefe de delegación nos informaron que no había drogas presentes en la Sala Verde y explicaron que un vaso se rompió en su mesa y estaba siendo recogido por el cantante. La UER puede confirmar que se encontraron vidrios rotos después de una revisión en el lugar. Todavía estamos analizando las imágenes detenidamente y actualizaremos con más información a su debido tiempo”.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Suárez Vértiz celebra reconocimiento de Billboard

Pedro Suárez Vértiz celebra reconocimiento de Billboard