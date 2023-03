Con el álbum “Vuélame el corazón” bajo el brazo, el barcelonés Macaco llegó a Lima para presentar sus canciones en vivo, experiencia que los cantautores siempre considerarán el momento cumbre de la reafirmación de su oficio. Con más de 25 años de carrera, esta vez el amor está presente en todas las canciones de su nuevo trabajo, que también le permitió compartir sus creaciones con voces y artistas que admira.

“Este es un disco que va sobre las relaciones de amor, más que sobre el amor, y por los diferentes estados que todos y todas podemos haber transitado. Es la primera vez que hago un disco conceptual de alguna manera”, dice el cantautor.

Además de temas sobre relaciones de amor, también decidiste compartirlas con intérpretes, mujeres y hombres.

El disco lo grabé entero con mi voz, ya que tenía todas estas ramificaciones y matices sobre el amor. Después dije, hay dos opciones: o lo canto yo el disco entero o lo hago con colaboraciones, pero no esas dos o tres que es como lo típico. Entonces, me pregunté, ¿y si hago para amplificar estos estados con artistas de estilos muy diferentes que vayan con la canción? Al final me decidí por esta opción que resultó muy gratificante pero trabajosa.

¿Con los años ha cambiado el proceso creativo de tus canciones?. ¿Sigues siendo libre, natural..?

Yo creo que el motor para mí de tanto ser sincero y mirándome en mi espejo es seguir siendo el mismo, en la medida de la ilusión y el placer de experimentar dentro de lo que es uno. Siempre he hecho lo que me ha salido del corazón, del alma y muchas veces la gente te dice, no cambies nunca, eso es como un piropo, y yo les digo, sino cambio, fatal, siempre hay que jugarla.

Lo que la gente quiere es que no cambies tu esencia.

Siempre estoy abierto a mantener esa frescura y esa naturalidad. Yo siempre tengo la sensación de que estoy empezando, cada disco es la ilusión, la locura.

Cuando uno empieza a creérsela está fatal.

Sinceramente, lo tendrían que decir mis amigos y mi familia, pero creo que tengo los pies bien puestos en la tierra. Vengo de abajito, abajito y he ido trabajando todo a mi manera. Como decía mi amigo, Javier Bardem, estoy más orgulloso de mis nos, que de mis sis. Y eso me ha llevado donde me ha llevado, será bien o mal, pero son mis decisiones.

¿La popularidad llega a afectar?

Hay mucha gente que confunde las presiones artísticas con la fama, con la popularidad. Cuando eres popular, entre comillas, imagínate, eso no te pertenece, porque tiene que ser una consecuencia “de”. Si pudiera volver atrás me pondría una máscara, o como una ropa que usan los robots para que no me reconociera nadie.

¿Siempre te has hecho respetar artísticamente en tiempos en los que algunas compañías apuestan por las tendencias musicales?.

Siempre escucho a todo el mundo, soy permeable, no soy rígido, escucho tu opinión y me pongo a pensar, pero siempre decido yo, no los ejecutivos de la compañía. Eso le pasa más a artistas que se prestan a eso, no digo que eso es malo, pero son intérpretes, son una voz, en cambio, en un compositor ya hay un imaginario, y yo he ido creciendo. Tengo por suerte, muchas canciones que se han convertido en grandes hits, pero ha sido más de una forma muy orgánica. Mira por ejemplo el fenómeno que sigue creciendo con “Coincidir”

¿Cómo se logra que una canción como ‘Coincidir’ se convierte en un himno de vida, hay magia en todo eso?

Puedes decir apostamos por esta u otra canción, pero la gente es la que decide y esa es la magia. En mi caso me ha pasado muchas veces, primero, porque en mis primeros discos, las grandes emisoras de radio no querían ponerlos y yo crecí totalmente con ese boca-oído, que me ha llevado a tocar a medio el mundo, y he ganado un Grammy, como discos de Platino.

¿Los que quieren hacer música que no es la de la tendencia la tienen difícil?

Es difícil es dar consejos, porque todos vamos a aprender de viejos, pero hay una cosa como indomable que es la chispa, que es como la frescura de la intuición, seguir algo que te llama, Entonces, si te gusta a ti, seguro que hay un montón de personas también como tú que ven esa autenticidad. Yo creo que hay que hacer lo que uno siente, hay un nicho para todo, y a veces mucho más grande de lo que nos quieren hacer creer.