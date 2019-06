Daniela Darcourt se refiere a Yahaira Plasencia y se anima a bailar 'Mueve el Totó' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La cantante salsera Daniela Darcourt se refirió a Yahaira Plasencia y aseguró que hay público para ambas porque cada una tiene sus seguidores.

"Hay gente que le gusta muchísimo Yahaira, como hay gente que no, viceversa igual conmigo. Hay público para ambas", expresó la intérprete de 'Señor Mentira'.

Darcourt también se animó a bailar la música característica de Plasencia, 'Mueve el Totó', tras el pedido de la conductora de televisión Magaly Medina.

"Tú también has bailado 'El Totó', yo me he dado cuenta. Si quisieras lo podrías hacer", dijo Medina antes de que la salsera aceptara y dijera que no tenía ningún problema en hacerlo.

Por otro lado, Magaly Medina le comentó que ‘La India’ tuvo fuertes calificativos para Yahaira Plasencia y que, al parecer, la cantante le tiene más cariño a ella.

“’La India había dicho que Yahaira era más vedette”, comentó la popular ‘Urraca’. Luego continúo con: “Ahora qué dirá, porque hasta Tito Nieves está al lado de Yahaira Plasencia y es su padrino, pero creo que ‘La India’ te prefiere más a ti”.

Tras los comentarios de Magaly Medina, Daniela respondió lo siguiente: “’La India’ me ha amadrinado en vivo, por ella misma. Yo no he necesitado presionar a nadie, ella lo ha hecho por voluntad propia”, comentó la salsera.

Cabe mencionar que Yahaira Plasencia y Tito Nieves tiene el mismo productor, y él habría presionado al cantante puertorriqueño para que sea el padrino de la Plasencia.