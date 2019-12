"Me asomé un cuatro de enero", versa Daniel Valdivia, músico y compositor, en la canción Memorias, recordando así la tarde de 1961, año en que nació. El tema, además de ser uno de los más populares del cantante, es biográfico y cuenta, muy a su estilo, su historia de vida, así como del momento en que formó la mítica banda de rock subterráneo Leusemia. Hoy, con más de 30 años en los escenario, Daniel. F conversó con Diario Correo sobre su carrera artística, su exploración en la escritura y sus más recientes proyectos.

De sentir afinidad por la música a formar una banda hay una gran distancia, ¿qué te impulsó a crear Leusemia?

Bueno, ejercer el papel de joven y eso es todo.

Sin embargo, parece un reto aventurarse a ello...

En realidad, nunca me lo planteé de esa manera, simplemente las cosas fueron saliendo hasta que me di cuenta que todo estaba funcionando. Las dificultades ya no entran en los deseos.

¿Fue “I’m down” de The Beatles un momento decisivo para tu carrera como músico?

Más que decisivo es un momento anecdótico. Es decir, fue un impulso para intentar pretender otras fronteras. Conocía música hasta cierto punto, pero, de pronto, escuché esa canción y veo que hay otro mundo que explorar.

Además de haber sido un componente musical para la movida subterránea, realizaste artículos en el fanzine “Tarántula”...

En realidad, hacía todos los artículos, era el único que trabajaba en esa publicación. La primera que hice se tituló “Bloque subpsicótico” y era una especie de sondeo de lo que estaba pasando en Lima en esos momentos. De ahí comencé a publicar en diarios que me pedían artículos para sus secciones.

En relación a la composición, has realizado incluso trabajos en el cine, ¿cómo inició eso?

La primera vez que me pidieron algo así fue para la película “Ciudad de M” hace muchísimos años, hice el soundtrack y bueno, a partir de ahí hago música para obras de teatro, cortometrajes, hasta para comerciales, etc. Por más que sea un tanto anónimo el autor de esta música, trato de que se conjugue con lo que vivo.

¿En qué consiste tu proceso de creación?

A veces es un proceso largo, de mucho raciocinio. Hay una canción que se llama “Como un revólver en la noche de ayer”, originalmente es sobre alguien que le gusta tomar fotos a una persona del sexo opuesto. Cuando empecé a escribirla, mi novia me dijo: “esa canción es de una acosador”. Comencé a ver que tenía tintes más oscuros y siniestros. En vivo trato de interpretarlo de otra manera.

¿Existe algún temor de ser criticado por eso?

No, eso no me interesa. Hay canciones que tengo que son totalmente machistas. Al ramerío, por ejemplo; sin embargo, la composición surge de haber había visto un cuadro en el que una meretriz está mirándose al espejo riéndose, pero en el reflejo está llorando, entonces pensé, voy a escribir algo sobre esto y me salió esta canción. Con mi música trato de mostrar la otra cara de la ciudad.

Perfil

Daniel Valdivia

Vocalista de Leucemia. Es conocido por su seudónimo “Daniel. F”. Entre 1986 y 1995 participó en otros proyectos musicales como las bandas “Frente Negro” y “Kaos”. Actualmente, su música se caracteriza por ser rock progresivo y trova.