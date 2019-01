Daniela Arroyo desmiente a Jefferson Farfán y muestra los mensajes que se enviaron (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Dispuesta a demostrar que no es una mentirosa y que no pretende ni desea colgarse de la fama del futbolista Jefferson Farfán, Daniela Arroyo volvió a aparecer en pantallas para desmentir al afamado delantero.

En "Magaly TV La Firme", la modelo de 18 años lamentó que la 'Foquita' negara haberla conocido y que la tratase como una simple fan que se estaba aprovechando que él accedió a aparecer en un video al lado de ella.

"Creo que si él diría que soy una fan, que no me conoce, entonces… cómo tengo su número de Whatsapp y cómo tengo mensajes de Whatsapp cuando él me ha escrito, cuando él me pidió mi número", contó la joven.

Mostrando la conversación que sostuvieron en el Whatsapp, Daniela comentó que la nueva pareja de Ivana Yturbe le manifestó su deseo de seguir viéndola y la invitó a una discoteca de Punta Negra.

"Él me dijo: ‘no tengo tu número, guárdate’. Me dio su celular, apunté mi número, me guardó. Me invitó a la discoteca Resident ", aseguró Arroyo mostrando los mensajes.

Por otro lado, la maniquí afirmó que su intención jamás fue entablar algún tipo de relación sentimental con el futbolista.

"La verdad no se si me ha visto como una amenaza (por su romance con Ivana Yturbe), pero la verdad que yo nunca quise nada con Jefferson Farfán, ni quisiera ni hubiera querido. Se lo dejo a Ivana, que se lo lleve nomás", finalizó la trujillana.