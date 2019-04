Daniela Arroyo revela que vio a Faruk Guillén junto a Claudia Meza en una cama (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Daniela Arroyo, una de las asistentes a la fiesta de Asia, rindió su manifestación el último viernes y sorprendió con las nuevas revelaciones que hizo sobre el caso, respaldando la versión de Poly Ávila y Claudia Meza.

“No soy de tomar jagger siempre porque no me gusta, pero esa noche accedí a beber y a la media hora empecé a sentirme rara. Sentía mi mandíbula dura, se me aceleró el corazón y tuve taquicardia”, contó la joven modelo.

Asimismo, Daniela Arroyo confesó que en un momento sí vio a Faruk Guillén y Claudia Meza juntos en una cama; sin embargo, ella no puede confirmar si existió un acto de violación.

“La puerta del cuarto estaba entreabierta, no estaba cerrada e ingresé. Encontré a Faruk y a Claudia, estaban echados en la cama y en ropa de baño”, declaró en el programa de Magaly Medina.

“Faruk me escribió, por miedo a que intente cambiar mi declaración, pero dije la verdad (en la manifestación que brindó a la DEPINCRI de Mala), así que espero que el caso se esclarezca. Nicola me dijo que no me van a creer y que quiero colgarme de la fama de las personas”, agregó Daniela Arroyo sobre la presión que ha recibido por parte de Faruk Guillén y Nicola Porcella.

Finalmente, Daniela Arroyo aceptó que fue un error continuar en la fiesta con ellos y luego ir a una discoteca, tras haberse sentido extraña en la casa de Asia.

“Sé que van a desacreditarme y dirán que cómo me fui con ellos a la discoteca al día siguiente (de la fiesta) si es que sabía que me habían drogado, pero no medí las consecuencias y ya aprendí la lección”, sostuvo la joven visiblemente afectada por el tema.