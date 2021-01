La cantante de salsa, Daniela Darcourt se animó a responder preguntas acerca de su vida íntima que le hicieron sus seguidores de su cuenta en Instagram. Todo ocurrió debido a que ella les pidió que sean “creativos” en el juego ‘verdadero o falso’.

Por ejemplo, uno de sus seguidores le preguntó si alguna vez se disfrazó para alguien de forma íntima. A lo que ella respondió: “Ustedes sí se fueron con todo, para qué les dije que sean creativos, pero sí verdadero, en algún momento me he disfrazado, más de una vez”.

Incluso contestó que no ha tenido relaciones sexuales desde hace mucho tiempo, contó que no usa ropa interior para dormir y desmintió que se haya realizado una operación para agrandar sus senos.

También se declaró una mujer muy romántica tantos que sus exparejas la han dejado por eso. “Soy demasiado romántica, creo que soy de las personas que de que todo le gusta a lo antiguo: esa soy yo. Por eso me dejan por romántica”, explicó.

Aunque al principio no quiso decir si eera verdadero o falso, terminó confesando que es muy creativa con su pareja a nivel sexual. “Creo que eso no lo puedo responder yo, tendrías que preguntar con las personas que estuve, pero si me preguntas a mí yo digo que sí, verdadero”, dijo. con una sonrisa traviesa.

Pero eso no fue todo. Confesó que ha ido a una tienda de juguetes para adultos más de una vez. Es más prometió volver. Y aseguró que no le encuentra sentido al cine para adultos, pero que respeta a la gente que sí le gusta.