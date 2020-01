Daniela Darcourt sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al contar que ha logrado comprar su primer departamento. La cantante peruana no dudó en celebrar su nueva adquisición con una fotografía junto a su madre.

“Hoy, es un día especial para mí por varias razones, pero la principal, es que después de tanto esfuerzo y sacrificio, POR FIN tengo las llaves del espacio que a partir de hoy, será mi HOGAR”, escribió la salsera a través de su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, Daniela Darcourt no dudó en resaltar y agradecer el apoyo constante que le ha brindado su madre, Rosario Escurra, durante toda su vida.

“No pude tener mejor compañía que la de mi madre a la que le debo todo y tanto, si no fuese porque me dejó ser siempre libre y volar cuan alto yo quisiera, nunca hubiera conseguido nada de lo que tengo... Ahora sí puedo decir ¡SUEÑO CUMPLIDO!”, agregó en su emotivo post.

Cabe mencionar que la publicación de Daniela Darcourt alcanzó más de 104 mil ‘Me gusta’ y miles de comentarios de sus fanáticos que le desean lo mejor a la salsera.

