Daniela Darcourt comentó acerca de la supuesta rivalidad que mantiene con su colega Yahaira Plasencia. En una última entrevista a Julián Zucchi, la salsera sostuvo que hubo actitudes que no le gustaron de la intérprete de “Cobarde”.

“A mí si me molestaron ciertas actitudes, pero hay muchas historias detrás del telón que no tenemos necesidad de contar”, señaló al programa de Instagram TV “Previos en cuarentena” del argentino. Según señaló Darcourt, el problema inició en el programa “El artista del año” cuando Plasencia canceló una presentación solo porque ella también participaría.

“En la temporada que ella estaba, me hicieron ensayar y, en la madrugada de ese mismo día, me llamaron y me dijeron que no. Luego mi jefe de prensa me dijo que Yahaira había puesto como condición que, si yo iba, ella no lo iba a hacer y eso me molestó mucho”, sentenció.

Darcourt reconoció que le molestó dicha actitud, sobre todo porque en esos momentos no se conocían. “Si ella no me conoce, no tendría por qué hacer eso, sobre todo porque había jugado con mi tiempo y le habían dado el gusto”, agregó.

La intérprete de “Señor Mentira” comentó que no desea expandirse más en dicho tema porque lo aclaró con la producción en su momento. “Lo dije, ella respondió y ahí comenzó todo. Ese ‘dime y direte’ que dura hasta ahora, pero ella hace cosas a su manera y yo, a la mía”, concluyó.

Cabe resaltar que hace unas semanas Plasencia señaló en una transmisión en vivo de Instagram que no tienen ninguna clase de riña con Darcourt. “Siempre han querido crear una rivalidad con Daniela y yo, no tengo ninguna rencilla con ella. Se ha comentado que me ha ‘serruchado’ el piso', pero no tengo ningún problema con nadie”, afirmó en su momento.

VIDEO RECOMENDADO

“Friends” FINAL: ¿por qué terminó realmente después de 10 temporadas?

"Friends" FINAL: ¿por qué terminó realmente después de 10 temporadas?