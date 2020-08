Salsera Daniela Darcourt y su directora musical, Susana Alberte demostraron toda su destreza en el piano en divertido video que la peruana compartió en su cuenta en Instagram.

La intérprete de ’Mentira’ aprovechó el post para confesar, en un extenso mensaje, todo el cariño y aprecio que siente por Susana, de quien destacó su lealtad.

“Amigos: Ya todos la conocen... ella es @susanaesver, mi directora musical, mi hermana, mi mejor amiga, MI FAMILIA ❤ La química, la confianza y sobre todo la LEALTAD, nunca se ha movido de porcentaje desde que nos conocemos... Ella está siempre para mí, así como yo para ella. Nos basta solo una mirada para saber cómo está o que necesita la otra... Hoy, les dejo este pedacito de video titulado “EL BAJO LOCO” de cuando estuvimos juntas tocando en casa porque es la clara muestra de que cuando dos personas se adoran, es más fácil crear y hacer locuras (además porque ya la extraño y toda esa “morronga china” que solo ella y yo entendemos)”, escribió Daniela Darcourt.

“Perdón por mis errores, pero tumbear con la maravilla de cuba, no es nada fácil... TE AMO, mi eterna compañera @susanaesver ❤ Que está locura que tenemos monta’ ahí arriba, no se nos quite nunca. Y tú, ¿ya le dejaste un mensaje a tu mejor amig@ diciéndole que lo extrañas y amas?”, añadió la salsera.

Los cantantes Leslie Shaw, Nesty, Manny Cruz, Victor Drija, Hansel Bernuy y la actriz Johanna San Miguel la felicitaron por su destreza musical.

Daniela Darcourt pasa por un buen momento en su carrera, acaba de lanzar el tema ‘Si tú te atreves’ a dúo con el reconocido cantante Tito Nieves. El video oficial fue lanzando el 9 de julio en la plataforma de videos YouTube, donde hasta el momento suma más de un millón ochocientos mil reproducciones.