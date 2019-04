Daniela Darcourt llora al pedir perdón por cancelar concierto en el Rímac (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Mediante un video difundido en Facebook, la cantante Daniela Darcourt, entre lágrimas, pidió perdón a sus fans por haber cancelado una presentación en un local del Rímac.

En el compacto difundido en la cuenta del establecimiento Cava Resto Bar, Darcourt se excusó así: "En estos momentos estoy haciendo fiebre, me estalla la cabeza y me acabo de descompensar. Estoy camino a la clínica. Quiero que sepan que vine aquí (al local del Rímac); no me puedo presentar porque, lastimosamente, el cuerpo ya no me da".

Asimismo, agregó que "está en deuda" con los fans que esperaban ver su show, y afirmó que su presentación será reprogramada y los asistentes ingresaran gratuitamente.

"Los espero en la próxima semana. Dios mediante, reprogramamos la fecha, cuando yo ya esté aquí. Las disculpas del caso y muchísimas gracias", señaló la salsera.