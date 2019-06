Daniela Darcourt pide a Susan Ochoa que recapacite sobre su renuncia en “El artista del año”

Síguenos en Facebook

Daniela Darcourt por fin rompió su silencio y habló sobre la última edición de ‘El artista del año’ en la que participó de un versus de canto con Susan Ochoa.

"Susan Ochoa es muy talentosa, yo respeto su carrera. Antes de vernos en el versus hemos conversado para hacer algo juntas y sí me encantaría llegar a concretar eso", manifestó la salsera.

Luego continuó con: "Me da mucha pena que, quizá, no pueda seguir en el programa por decisión propia, me gustaría que recapacite y piense bien las cosas, porque al final, pienso que es una buena ventana y una buena oportunidad si se enfoca en trabajar de lleno y solamente en seguir creciendo cada gala, pero si no, a respetar su decisión y ya".

Como se recuerda, Susan Ochoa publicó en su cuenta de Facebook un video en el que explica que se sintió humillada por los comentarios de Gisela Valcárcel al minimizar sus logros en Viña del Mar.