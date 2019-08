Daniela Darcourt revela que está "en proceso" para separarse de empresa que la representaba

Síguenos en Facebook

Daniela Darcourt reapareció el último sábado en la final de 'Reinas del Show' y volvió a cantar, tras haber estado alejada de los escenarios por cerca de dos meses debido a un problema en sus cuerdas vocales.

La salsera señaló que ya se encuentra "totalmente recuperada"; sin embargo, sorprendió al anunciar que ahora está enfocada en la reestructuración de su equipo de trabajo.

"Sí (estoy con nuevo mánager), en este momento estoy terminando de armar mi equipo y estaré regresando a los escenarios a fines de agosto o quincena de setiembre", aseguró Darcourt en una entrevista a Trome.

Al ser consultada por las palabras que dio Gisela Valcárcel en su programa dando a entender que había sido explotada, Daniela Darcourt prefirió no dar muchos detalles sobre el tema ya que se encuentra en un ámbito legal.

"Me encantaría decir muchas cosas, pero está en el ámbito legal, son cosas que tienen mucho papeleo de por medio. Solo puedo decir que este proceso me ha servido muchísimo para saber quiénes están a mi alrededor. (La industria musical) no siempre es en beneficio de nuestro bolsillo, no soy millonaria, a mí me ven en mi carro del 2000", sostuvo la joven cantante.

"No (he denunciado por maltrato laboral), más que denuncias son temas que se están solucionando vía cartas notariales, cosas que están por corregirse antes de dar el paso de la separación", agregó Daniela Darcourt.