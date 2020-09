Daniela Darcourt habló sobre su participación en ‘El Reventonazo de la Chola’ y confirmó que continuará trabajando en el programa cómico una temporada más.

Asimismo, la salsera peruana se refirió a su vida personal y a los planes que tiene de tener hijos con su próxima pareja.

“Están en mis planes hace muchos años yo quería ya ser mamá. Me siento lista inclusive ahora más que antes”, comentó Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt a su próximo galán: “Tiene que atracar que nos casemos y me tiene que dar hijos”

Asimismo, aclaró que su relación con el bailarín Andrés Izquierdo llegó a su final en buenos términos y recalcó que no se trata de una pausa, sino que es un final definitivo.

Incluso, se animó a referirse a quien sería su pareja en el futuro dejándole en claro cuáles son sus intereses para su vida personal.

“A la persona que venga próximamente pues me va tener que atracar el que me tenga que casar y el que me tenga que dar hijos”, sentenció Daniela Darcourt.

Abuelo de Daniela Darcourt falleció a causa del COVID-19

La salsera Daniela Darcourt utilizó sus redes sociales para dar a conocer el sensible fallecimiento de su abuelo, Luis Baltazar Darcourt García, quien se encontraba luchando por su salud tras haber contraído el nuevo coronavirus.

“La última vez que nos vimos, te sentaste a mi lado para ver juntos el programa donde trabajo... Me dijiste que estás ORGULLOSO Y FELIZ de verme... La imagen del último desayuno juntos, tu risa, tu manera de emocionarte al hablar de la descendencia de tu apellido, TODO va a vivir por siempre en mí. De haber sabido que esta foto sería la última, te hubiese agarrado aun más fuerte”, se lee en un emotivo post que hizo en su cuenta oficial de Facebook.

VIDEO RECOMENDADO

Toño Centella llora al recordar a su madre

Toño Centella llora al recordar a su madre