La cantante de salsa, Daniela Darcourt se animó a revelar ciertos detalles de su vida amorosa a sus casi tres millones de seguidores en Instagram, quienes no dudaron en hacerle todo tipo de preguntas.

Una de ellas fue: ¿por qué han terminado sus relaciones? Interrogante al que la salsera no se corrió sino que respondió con la mayor sinceridad posible para sorpresa de propios y extraños.

“Buena pregunta. Yo creo que la mayoría de mis relaciones ha terminado porque no supieron cuidarme, adicional de que me sacaron la vuelta y etc. (razones)”, dijo Daniela Darcourt con rostro desencajado en sus historias de Instagram.

Pese a lo vivido, Daniela no guarda rencor. “Más allá de superar que me fueron infiel o no, es saber y tener la certeza de que uno nunca falló, que dio la mejor versión que pudo dar y ya. Al final se lo perdieron”, señaló en son de broma.

Daniela Darcourt quiere tener hijos

La intérprete de ‘Si tú atreves’ dejó en claro que sigue creyendo en el amor. Además, contó que le encantaría tener hijos. “Por supuesto que sí (quiero tener hijos). En realidad quiero tener dos. Una parejita, primero un hombrecito para que él pueda cuidar a su hermanita”, dijo la cantante.

Uno de sus seguidores le recomendó que se case con un venezolano y ella no dudó en responder que sí lo haría, pero con ciertas condiciones. “Varias ya me han recomendado lo mismo, pero tengo una condición que sepa cocinar cachapita, con quesito y me caso”, respondió entre risas.

También señaló que cree en la ley de la atracción. Es más, contó que hace poco estuvo pensando en una persona y a los minutos le escribió cosas muy bonitas, algo que la dejó asombrada.