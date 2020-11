Daniela Darcourt fue una de las artistas invitadas a la reapertura de Machu Picchu para interpretar la canción “Cuando pienses en volver”, tema insignia para la reactivación del turismo.

Es así que aprovechó sus redes sociales para expresar sus sentimientos por ser peruana y cantar en el santuario histórico. “Mi voz y mi trabajo me han permitido viajar y conocer muchos lugares en el mundo... Pero lo que mi propia “llaqta” (pueblo en quechua) me hace sentir, no tiene comparación”, afirmó.

Darcourt afirmó no tener las palabras adecuadas para expresar cómo se sintió al cantar en Machu Picchu. “Ni con todas las palabras del mundo lograría describir lo que sentí al tener tan hermosa majestuosidad frente a mi y mucho menos lo que toda esa energía y magia me hacen sentir en este momento”, agregó.

Del mismo modo, Darcourt comentó sentirse feliz de ser peruana. “Orgullosa de ser bien chola, bien serrana, bien peruana. ¡Energía, historia y magia junta en tan bello regalo de nuestros ancestros! ¡Que vivan nuestros INCAS, que viva nuestra cultura y que viva mi Perú”, concluyó su mensaje en redes sociales.

En la imagen se le ve posando con su respectiva mascarilla en el santuario de Machu Picchu.

