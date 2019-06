Daniela Darcourt: "Yo no he presionado a nadie para que 'La India' sea mi madrina"

Síguenos en Facebook

La salsera Daniela Darcourt estuvo presente en el programa de Magaly Medina para contar detalles de su carrera internacional y también para opinar sobre el apadrinamiento de Tito Nieves a Yahaira Plasencia.

En un momento de la entrevista, Magaly Medina le comentó que ‘La India’ tuvo fuertes calificativos para Yahaira Plasencia y que, al parecer, la cantante le tiene más cariño a ella.

“’La India había dicho que Yahaira era más vedette”, comentó la popular ‘Urraca’. Luego continúo con: “Ahora qué dirá, porque hasta Tito Nieves está al lado de Yahaira Plasencia y es su padrino, pero creo que ‘La India’ te prefiere más a ti”.

Tras los comentarios de Magaly Medina, Daniel respondió lo siguiente: “’La India’ me ha amadrinado en vivo, por ella misma. Yo no he necesitado presionar a nadie, ella lo ha hecho por voluntad propia”, comentó la salsera.

Cabe mencionar que Yahaira Plasencia y Tito Nieves tiene el mismo productor, y él habría presionado al cantante puertorriqueño para que sea el padrino de la Plasencia.