Danitse Palomino: "No siempre se puede componer desde la emoción"

Síguenos en Facebook

El sonido armónico de su abuelo tocando la guitarra y la melodiosa voz de su madre haciendo eco en casa son los primeros recuerdos musicales que tiene Danitse Palomino, la cantautora peruana que con tan solo 15 años fue la ganadora del Primer Festival de Canto Internacional realizado en Lima. Hoy, a 13 años de haber grabado su primer disco, bajo la producción de Antonio Jáuregui, exbajista de Libido, la cantante presenta "De la Tierra al Sol", su último álbum que con nueve temas inéditos muestra el camino para resurgir desde la raíz hacia la luz, como una pulsión de vida.

¿Cómo inicia tu acercamiento a la música?

Recuerdo que mis hermanas y yo jugábamos a concurso de canciones. Nos inventábamos una letra, un ritmo y luego lo presentábamos entre los familiares. Ese era un acercamiento por querer expresarme. Eventualmente, fue muy natural componer una canción cuando ya podía tocar una notas en la guitarra. Pero siento que algo más cercano a lo profesional fue cuando gané el Festival.

¿Fue así que conociste a Toño Jáuregui?

Cuando gané el concurso, los productores tenían un estudio de grabación y en ese estudio estaba grabando la banda Libido, que acababa de ganar los premios MTV. Ahí conocí a quien sería el productor de mi primer disco.

¿Cómo fue esa primera experiencia?

La recuerdo con cariño. Fue una experiencia dilatada. La banda estaba en un buen momento, eso alimentaba las ganas de producir a alguien con un nivel de producción alto. Ahí fue que chocamos un poco porque yo recién empezaba y mi idea de hacer música era más orgánica. Tenía la idea de ser cantautora, pero creo que él quería crear un producto, un personaje y eso era algo con lo que yo no comulgaba.

Seis años después grabas tu segundo disco, ¿le pusiste un alto a tu carrera en ese entonces?

Quizá. Pensé: "Si esto es hacer música aquí, no quiero". Entonces, estudié una carrera, pero seguía escribiendo canciones y después de varios años, me di cuenta que podía grabar un disco. Me sorprendió mucho la respuesta de la gente, siento que conectaron mucho con mis canciones. Comercialmente, hasta cierto punto, también me fue bien. Ahí me convencí de que haciendo las cosas de manera honesta podía ir bien.

¿Cómo describirías "Viaje", tu segundo álbum?

Fue un proceso de crecer, de volverse adulto. Personalmente, estaba viviendo una etapa convulsionada en mi familia; entonces todo eso influenció en la creación de ese disco, además de haber descubierto el significado de la amistad.

¿Tu composición suele caracterizarse por ser autobiográfica?

No siempre, también me he influenciado de historias de otras personas. Es decir, empatizo e intento entender cómo sé, cómo se siente estar en una situación determinada.

"Me convencí de que haciendo las cosas de manera honesta podía irme bien"

Estudiaste historia, ¿crees que esto influenció de alguna manera en tu música?

Creo que la formación humana y el análisis de ver un fenómeno e intentar entenderlo, sí. No siempre se puede componer desde la emoción pura. A veces, la emoción te impide.

¿Qué diferencia a tu último disco "De la Tierra al Sol" de los anteriores?

A diferencia de "Viaje", por ejemplo, me di cuenta en algún momento que mis canciones siempre partían de un lugar. Era un refugio, una necesidad de decir algo, pero fui consciente y pensé que podía hacer música de otro lado. Entonces, entré en un proceso de una automirada. Intenté evidenciar en mis canciones una escalada de la Tierra al Sol y ese proceso que no ha sido nada fácil.

Perfil

Danitse palomino, cantante y compositora

Debutó con su primer álbum "Máscara de Sal" (2006). En diciembre de este año, lanzará su single "Presentimiento".