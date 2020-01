Danna Paola, jueza de “La Academia” de TV Azteca, sigue dando de qué hablar, esta vez fue por imitar a Belinda durante una entrevista que ofreció al programa de YouTube “Escorpión al Volante” a bordo de su camioneta.

Durante la conversación, la también cantante confesó que cuando sale a fiestas suele hacer imitaciones de Britney Spears y Christina Aguilera; sin embargo, a la que mejor interpreta es a Belinda.

Su entrevistador, el famoso youtuber conocido como “El Escorpión Dorado”, no perdió la oportunidad en pedirle una demostración. Acto seguido, la actriz empezó a decir varias frases con el tono de la Belinda.

“No, yo no soy esa, yo no soy esa, yo soy la otra”, dijo provocando las carcajadas del entrevistador. En otro momento añadió: “No soy ella ni la del Diario de Daniela, no soy ella ni la de Rebelde, no soy yo, no me confundan”.

Durante mucho tiempo, la prensa de espectáculos de México ha indicado que existiría una gran rivalidad entre ambas figuras; sin embargo, la artista desmintió los rumores.

“No la conozco, nunca en mi vida he trabajado con ella y a la prensa le encanta crear rivalidades”, dijo la actriz.

“Yo respeto a cualquier mujer de la industria y las dos crecimos haciendo novelas en México. Tenemos una cantidad de fans muy parecidos y en vez de crear rivalidades, mejor déjenselo a Paulina y Thalia, ya estamos 2020 y ya pasó de moda”, explicó Danna Paola.