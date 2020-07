La cantante mexicana Danna Paola y el colombiano Sebastián Yatra hicieron una transmisión en vivo donde presentaron el videoclip oficial de su nuevo tema “No bailes sola”. La canción estrenó el pasado jueves 16 de julio y cautivó a los fans de ambos artistas por su ritmo y la polémica que generó en torno a ellos.

Y es que para sorpresa de muchos, la canción no solo tiene un corte romántico, sino que narra la historia de un triángulo amoroso con frases como: “¿Qué tengo que hacer pa’ que te pueda convencer? Si tú estás con otra que no te sabe querer”; “Que tu sonrisa ya se fue y que a tus brazos yo llegue”; o “Siento mil cosas en la piel, yo sé que nunca he sido infiel”, entre otras.

Ahora, los artistas utilizaron sus redes sociales para anunciar la llegada del videoclip de “No bailes sola”, el cual en una hora desde su estreno ya tiene más de 174,600 visualizaciones y cientos de comentarios que felicitan a los artistas por su colaboración.

El tema ha causado gran revuelo para los artistas pues llegó solo meses después de la ruptura de Sebastián Yatra y la actriz y cantante argentina Tino Stoessel. Tras su separación, todas las miradas cayeron sobre Danna Paola, a quien señalaron como la manzana de la discordia de la pareja.

Aunque tanto el intérprete colombiano como la ex protagonista de “Élite” han negado que entre ellos exista algo más que una amistad, cuando están juntos, la química traspasa la pantalla y el resultado es similar al videoclip: pura pasión.

Recientemente, la intérprete de “Sodio” despejó los rumores y comentó le parece “fuera de lugar” que la vinculen con Sebastián Yatra cuando solo han hecho música juntos. Agregó que, efectivamente, está saliendo con alguien que no es el cantautor colombiano.

“Normalmente, siempre me río de esto porque tengo muy mala fama, por algo lo dice mi canción. Siempre me andan involucrando con cada persona con la que trabajo y creo que hay que tener mucho respeto porque uno nunca sabe qué hay detrás”, comentó Danna Paola en entrevista a Grupo Fórmula.

“Soy súper reservada con mis relaciones personales (...) es algo súper privado, es algo que me queda para mí, es súper valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas. Yo estoy saliendo con una persona y... A ver, no es Sebastián”, añadió.

