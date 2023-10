Dantes Cardosa recordó su etapa en el Grupo 5, ahora dirigido por Christian Yaipén, aunque se mostró agradecido por su tiempo en el grupo, reveló que decidió reunirse a otra orquesta de cumbia porque no quería estar en la “sombra”.

“ Yo he pasado por diversas agrupaciones y hemos cantado todos. No estoy acostumbrado a estar en la sombra ”, expresó el cubano.

Asimismo, el cantante mencionó la importancia de que los integrantes de la agrupación participen al momento de interpretar los temas.

“ Si somos un grupo, vamos a cantar todos, vamos a vendernos todos. No va a cantar una persona y tú vas a estar haciendo coros. Cada cual maneja su orquesta a su manera ”, añadió el exvocalista de La Charana Habanera.

Posteriormente, Dantes reveló que dejó el Grupo 5 en buenos términos para formar parte de Los 5 de Oro, donde recibió una mejor oferta. “ Yo veía mi futuro en Grupo 5 y seguir grabando con ellos. Pero ya estaban estudiando que Christian iba a venir y ser la voz líder de allí ”.

“Me gustaría que la gente sepa qué he pasado por allí. C ada cual tiene su estilo de trabajo, pero me gustaría que fuera el Grupo 5 de cuando yo estuve. De que todos los cantantes teníamos una canción, que marketearan a todos. Ahora yo veo que en la mayoría de los temas está Christian, pero un grupo son varias voces ”, manifestó el intérprete cubano.

