David Ellefson: "Megadeth no está en el final de su camino"

Síguenos en Facebook

David Ellefson, bajista de Megadeth, regresa a Lima, pero esta vez para conversar con sus fanáticos sobre sus experiencias como músico en una clase maestra: Basstory. La cita es este 25 de noviembre en el Teatro Federico García Lorca.

¿Qué nos puedes adelantar de lo que será Basstory en Lima?

Todas las presentaciones que he hecho son distintas, porque están dirigidas, más que todo, por la audiencia. Depende del entusiasmo. Si ellos quieren escuchar canciones, las tocaré; si quieren escucharme contar mis experiencias, también lo haré.

Megadeth destacó por la complejidad de su sonido. ¿Cómo desarrollaste tu propio estilo desde el bajo?

Hice mi propia investigación cuando era joven. Aprendí mis temas favoritos de rock 'n' roll, heavy metal, pero también tuve otras experiencias, como la música orquestal. Cuando conocí a Dave Mustaine, sentí que tenía un panorama musical amplio y de calidad para empezar la banda. La combinación de la música en Megadeth es melódica, pero también bastante pesada.

Tú pusiste tu amistad con Dave Mustaine ante todo, inclusive sobre Megadeth. Te ha tocado ser parte de los dos espacios, como músico y productor en Combat Records. ¿Qué opinas con respecto a que la situación económica se anteponga sobre la camaradería?

Con Dave hemos sido hermanos y amigos, compañeros de negocios, así que somos dinámicos entre lo bueno y malo. Esa es una conexión que tenemos entre nosotros, pero también con la audiencia por el carisma del grupo. Aún cuando existieron obstáculos y diferencias que tuvimos en el pasado, creo que pudimos superar esos momentos por nuestros seguidores.

Bandas íconos de metal, como Slayer y Manowar, años atrás pasó con Twisted Sister, anunciaron su retiro. ¿Qué opinas sobre esta situación?

Es un momento interesante, porque los forjadores del género, como Black Sabbath, también están retirados. Con Slayer, que es mucho más joven y anuncia su retiro, es un llamado para despertar a la comunidad metal. Nuestros héroes no estarán siempre con nosotros. Dentro de Megadeth tenemos la preocupación por Dave y su tratamiento contra el cáncer. Hay temas como la edad que llevan a situaciones límite en la vida. Creo que en el caso de Megadeth, o los Big Four, siempre buscamos continuar con nuestro legado, pero llegará un día en que todo termine. En Basstory, este es un tema que toco, como cuando tuvimos que cancelar todos nuestros shows por lo que pasó con Dave. Creo que este tour es para saber que podemos estar en una carrera cuesta arriba en una montaña, pero no estamos en el final de nuestro camino. Estamos enfocados en el futuro de la banda.

¿Cómo está Dave? ¿El nuevo disco de Megadethsaldrá cuando regrese la banda?

Está siguiendo todos sus tratamientos y se está recuperando. Eso tomará un tiempo y tiene que tomárselo para estar mejor. El disco está visto para lanzarse en el 2020, pero hoy estamos enfocados en que Dave mejore. Cuando él se sienta mejor, estaremos anunciando lo del nuevo disco.

Perfil

David Ellefson

Bajista de megadeth

Junto a Dave Mustaine (voz y guitarrista), es uno de los fundadores del grupo Megadeth. Han publicado 12 discos de estudio, desde "Killing Is My Business... and Business Is Good!", en 1985, hasta Dystopia, en 2016.