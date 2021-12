El elenco de JB en ATV se reunió para dar un mensaje navideño a todos sus seguidores de redes sociales. Cabe mencionar que, durante la transmisión, Dayanita no pudo evitar emocionarse al recordar que no pasa las fiestas con su mamá hace mucho tiempo.

“Muchas gracias a toda la familia del Wasap, de verdad muchas gracias a todos y a las personas que en sus casitas no han acogido todos los fines de semana”, empezó diciendo Dayanita.

Luego continuó con: “no tengo a mi mamá a mi lado hace muchas navidades, pero a pesar de toda esta etapa que estuvimos viviendo, he sobresalido de muchas cosas, me he tropezado con muchas piedras pero estoy allí”.

Finalmente, Dayanita se quebró al enviarle un saludo especial a su madre. “A mi mamita decirle que la quiero mucho y que ya quizá, algún día, nos volveremos a ver... me siento muy triste, son muchos años”.

Danny Rosales a Dayanita en sus inicios en la calle: “Jamás olviden de dónde salieron”

El actor cómico Danny Rosales sorprendió a sus seguidores al utilizar las redes sociales para recordar los inicios de Dayanita y otros comediantes en el mundo de la comicidad.

A través de sus historias de Instagram, el integrante del elenco de ‘JB en ATV’ publicó varias fotografías en las que muestra cómo comenzaron su carrera artísticas en eventos populares y circos de barrios.

“Lo único que siempre les he dicho, jamás olviden de dónde salieron, hijos artísticos. Los quiero mucho y como todo buen padre, siempre darles su jalón de orejas porque veces se desubican y eso es normal”, se lee al inicio de su mensaje.