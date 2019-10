Dayanita se convirtió en padre a los 14 años y hace 5 años no ve a su hijo

No todo es risa y alegría en la vida de la actriz Dayanita. "Desde que llegué a Lima ya no lo pude ver más. Es un niño al que tengo siempre en mi mente. No me voy a olvidar de ese niño", confesó la actriz cómica Dayanita ante las cámaras de Reporte Semanal, quien busca desde hace 5 años años llegar a un acuerdo con la madre de su hijo de 7 años para tener un régimen de visitas.

Según contó la comediante de "El wasap de JB", la madre del menor desapareció en el 2014 y desde entonces ha intentando -fallidamente- dar con su paradero y el de su hijo de 12 años. "Fui incluso a la selva (Pucallpa) y no los encontré", contó.

Un hijo a los 14 años

Cuando Dayanita supo que se convertiría en padre tuvo tenía 14 años. “Yo le dije a mi papá: ‘Tengo una enamorada’ y me encerraron en el cuarto. Y tuve que tener una relación con esa chica. Ella me mandó un mensaje diciéndome que estaba embarazada y no le creía”, narró.

Asimismo, la actriz comentó que desde que supo la noticia se puso a vender caramelos para comprar pañales y suero que necesitaba el recién nacido.