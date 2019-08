Defensoría del Pueblo del Perú pide investigar a Jorge Benavides por imitación a Jefferson Farfán

Síguenos en Facebook

Hace algunas semanas, la entidad del Ministerio de Cultura, Alerta Contra el Racismo, denunció que el cómico Jorge Benavides hace una imitación del futbolista Jefferson Farfán que refuerza estereotipos y prejuicios racistas, afectando la identidad de la población afrodescendiente.

"La imitación representa al futbolista peruano bajo la técnica del blackfacing. Esta práctica busca caricaturizar a las personas afrodescendientes como estrategia de humor, con lo cual, se suele pintar el rostro de la persona de un color oscuro y se exageran los rasgos faciales de manera grotesca a través de prótesis o maquillaje", señaló la entidad en una publicación en su cuenta de Facebook.

Ahora, a esta denuncia se sumó la Defensoría del Pueblo del Perú, ya que solicitó, mediante un tweed en Twitter, que la Fiscalía del Perú investigue y determine sanciones al cómico por su imitación del seleccionado.

#ATENCIÓN Representar a personas haciendo escarnio de sus características físicas constituye una afectación a la dignidad, que no se puede amparar en la libertad de expresión. Es una práctica racista y discriminatoria. Solicitamos a @FiscaliaPeru investigar y determinar sanción.

JORGE BENAVIDES SE PRONUNCIA

Hace algunos días, el cómico defendió su imitación y aseguró que Jefferson Farfán se ríe de sus ocurrencias.

"No me pinto la cara ni me burlo de los afroperuanos, sino que me maquillo y caracterizo para un personaje. Hasta Jefferson Farfán se divierte con la imitación, además, he desterrado los chistes ofensivos", comentó.

Luego continuó con: "Creo que la gente que me ataca luego pasa a cobrar a algún jefe, aquí hay un interés económico".

JORGE BENAVIDES Y SU IMITACIÓN DE JEFFERSON FARFÁN

Cabe mencionar que Jorge Benavides ha imitado al seleccionado desde hace muchos años. Recordemos que, en el programa de Magaly Medina, en Latina, él se presentó junto a Alfredo Benavides para parodiar la asistencia de Jefferson Farfán y André Carrillo a la boda de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz.