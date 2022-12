El cantante Dei V se encuentra sorprendido y a la vez agradecido porque sus seguidores lograron recrearlo en juegos en línea . Es en el videojuego Social Club donde los fans tienen la oportunidad de recrearlo y colocarle una cualidad para jugar con su imagen, la cual se acerca mucho a la realidad y así para poder superar las pruebas virtuales.

La tecnología logró que Dei V este más cerca a sus seguidores. “Recibí esta linda sorpresa y solo me queda agradecerles por el cariño hacia mí, lo veo y me parece divertido y a la vez me dejan sorprendido. No dudo en que yo también entraré a jugarlo”, declaró Dei V. Social Club es una plataforma que le da a los miembros la habilidad de crear imágenes personalizadas para representarse a sí mismos y a sus crews o equipos, tanto en el juego como en el sitio web de Social Club.

El cantante Dei V sigue con sus carrera musical promocionando su nuevo éxito “Matrícula”, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales y playlist internacionales, y alistando más novedades para el 2023 en su carrera musical.

Dei V es un joven cantante de Puerto Rico que impone su propio estilo en el género urbano y sigue cruzando fronteras luego de su éxito “Dame Lu”, que forma parte del álbum Ying Yang, bajo el sello discográfico Under Walter Music.