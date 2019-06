Delly Madrid anunció que se convertirá en madre de mellizas a sus 40 años (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La modelo Delly Madrid sorprendió al anunciar que está embarazada por primera vez y que se convertirá en madre de mellizas fruto de su matrimonio con el español Antón Alba.

"Me han hecho muy feliz con este reportaje. Estoy tan emocionada, me siento bendecida, siento que he ganado una batalla de cinco años intentando ser madre. Ha sido una batalla súper dura, no solamente un desgaste físico, sino también emocional, mental", comentó muy emocionada Delly Madrid.

A través de un enlace en vivo con el programa 'En boca de todos', la empresaria que actualmente radica en Barcelona contó que ya tiene cinco meses de gestación y que sus hijas nacerán en la clínica Teknon, donde la cantante Shakira dio a luz.

"Es increíble, es inexplicable lo que estoy sintiendo, sobre todo después de 5 años. (...) Cada vez crece más, está enorme para tener cinco meses", manifestó Delly Madrid, quien resaltó que toda su familia se encuentra feliz y esperando la llegada de sus bebés.