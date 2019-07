Delly Madrid enternece las redes con imágenes de su avanzado embarazo

Síguenos en Facebook

La ganadora de “El Gran Show”, Delly Madrid, sorprendió hace unos días a sus miles de seguidores en redes sociales al anunciar que se encontraba en el quinto mes de gestación. Ahora, la modelo compartió por primera vez imágenes de su ‘pancita’.

"La alegría de una madre comienza cuando una nueva vida se agita en su interior, nuestro primer verano juntas", escribió la ganadora del recordado reality en su cuenta de Instagram.

Delly Madrid contó en el programa “En boca de Todos” que se encuentra muy emocionada por esta nueva etapa, y que tiene mucha expectativa por la llegada de su bebé, pues le fue muy difícil quedad embarazada.

"Me han hecho muy feliz con este reportaje. Estoy tan emocionada, me siento bendecida, siento que he ganado una batalla de cinco años intentando ser madre. Ha sido una batalla dura, no solamente un desgaste físico, sino también mental", comentó la modelo.