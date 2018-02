Demi Lovato publicó sexy fotografía en Instagram

Síguenos en Facebook y YouTube

A pocos días de que inicie la gira de su sexto album de estudio, la compositora y cantante estadounidense Demi Lovato ya empezó su promoción publicando sugerentes fotografías en su cuenta oficial de Instagram.

"#TellMeYouLoveMeTour (Dime que me amas) demilovato.com/tour", publicó Demi Lovato en su red social de Instagram sobre su próximo 'World Tour'.

Así es como Demi Lovato ya se encuentra anunciando el inicio de su gira 2018 'Tell Me You Love Me', compartiendo una serie de fotografías y videos en redes sociales donde se la ve luciendo una lencería sexy.

En su página web oficial, Demi Lovato ha confirmado las fechas de su gira en Europa, que inicia el 29 de mayo en la ciudad de Amberes, en Bélgica; y culmina el 27 de junio en la ciudad de Bolonia, en Italia.

Sobre América, se destaca que Demi Lovato no solo se presentará en Estados Unidos o Canadá, sino también países de Latinoamérica como Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Costa Rica y México.

