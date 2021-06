A más de un año y tres meses de no subirse a un escenario, Denisse Dibós no puede ocultar que cada vez que ingresa como jurado al set de “El artista del año” siente que la esperanza de nuevos tiempos renace en ella. “Por más que la gente pueda criticar, porque hay gente que es profesional haciéndolo, yo aplaudo a GV Producciones por un programa como ‘El Artista del Año’.

De alguna manera, en estos tiempos difíciles, apostar por un espacio con ese formato, es darle un poquito de esperanza a todos los músicos, coreógrafos, bailarines, maestros de canto, que la están pasando tan mal en esta pandemia”, dice la artista quien se alista para la gran final del reality este sábado.

Mucha gente piensa que producir es fácil, que todo cae del cielo en televisión...

Es un esfuerzo tremendo, no es nada fácil, yo te lo digo como productora, he tratado de hacer cosas online en estas épocas de crisis y ha sido super difícil. Gisela la ha peleado duro para conseguir los auspiciadores, es una misión muy difícil porque son muchos los involucrados. Estás hablando de todo un equipo de gente que depende de ti.

Hablando del reality, una de las más mediáticas del programa fue Milett Figueroa ¿Le ves futuro?

Es una chica que tiene mucha confianza en sí misma, sin embargo, ella está en ese proceso de convertirse en una gran artista, le tengo mucha fe. Este show específicamente no era lo ideal para ella porque se trabaja bajo mucha presión, pero estoy segura que tiene un gran futuro.

Apelando a tu experiencia, ¿hay cantantes para grabar discos y otros para actuar en comedias musicales?

Yo como productora y directora de teatro musical ¿Qué busco en alguien para contratarlo en mis obras? Alguien completo, que me pueda dar el artista 360, que pueda bailar cuando hay una coreografía, que pueda cantar cuando hay una canción, una Milett está perfecta. No será la cantante que va a grabar discos como Susan Ochoa o Daniela Dancourt, no lo es, y está bien que así sea. Cada artista va por un camino diferente.

Nadie puede estar alejado de la realidad nacional. ¿Cómo ves la actual coyuntura política?

Te soy sincera, como cualquier peruano que quiere a su país me siento afectada y decepcionada, pero ya no de uno ni otro candidato, lo que me da pena es como todos hemos caído en este juego de odio, de miedo, de rencores y ver que estamos muy divididos.

Pase lo que pase, todos vamos a seguir trabajando y tú apostando por las artes escénicas..

Mi lucha es la de seguir haciendo cultura, yo sueño con que a finales de año estemos todos vacunados y que pueda regresar con Preludio al Municipal con un gran musical. Para mí no hay duda alguna, yo moriré aquí en mi ley, aquí me quedo, no tengo otro pasaporte, por más gringuita que me vean.

Respecto a la cultura, pocos saben cuál será la política en los próximos cinco años..

Los que estamos involucrados en la actividad cultural no tenemos idea de lo qué va a pasar, yo espero que ninguno de los dos pretenda hacernos más daño a nivel cultural, ruego que gane quien gane nos deje vivir y trabajar en paz.

¿Cómo se ha desarrollado tu asociación cultural Preludio en esta pandemia?

Estoy muy contenta, eso de reinventarnos nos ha dado muchas cosas bonitas, no todo ha sido pena. Obviamente extraño las actividades presenciales, pero hemos formado una escuela de talleres bien bacán se llama Apasionados Preludio y la verdad es que los chicos han estado increíbles. En nuestro canal de YouTube puedes ver los eventos y obras bonitas que hemos hecho con ellos. El equipo de alguna manera ha seguido trabajando.

¿Imaginas el día del regreso a un escenario con público?

Lo he soñado muchas veces, especialmente el momento especial del saludo final, te aseguró que va a ser un mar de llanto, pura emoción contenida. De pensarlo, ya se me salen las lágrimas.

Denisse Dibós

Actriz. Estudió la carrera de Música en la Universidad Estatal de California, Siguió cursos de actuación con Roberto Ángeles y Alberto Isola. Ha producido musicales como “Chicago”, “Cabaret” y “Jesucristo Superstar”.