Depeche Mode en Lima: Fanáticos inauguran exposición del grupo

Fanáticos nacionales de la banda Depeche Mode inauguran este viernes 9 marzo, desde las 7:30 p.m. en la Biblioteca Nacional del Perú, la exposición dedicada al grupo titulada 'World In My Eyes'. Dicho evento se realizará para celebrar el concierto del grupo británico este 18 de marzo en el Estadio Nacional.

En esta muestra dedicada a Depeche Mode se exhibirá una importante colección discográfica de la banda británica (vinilos, rarezas, b-sides, casetes y CD), notas periodísticas, fan-arts y diversos artículos de colección pertenecientes a fanáticos peruanos y extranjeros, además se llevará a cabo un “Tributo Analógico” a cargo de Dante Gonzales. El evento cultural está dedicado no solo a los seguidores de la banda, sino también para quienes deseen conocer un poco sobre la historia de uno de los iconos del new wave.

Depeche Mode, la banda británica que el año pasado lanzó su décimo cuarto álbum de estudio, Spirit, se ha posicionado como uno los grupos musicales más influyentes, respetados y de mejores ventas de todos los tiempos. Habiendo vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, tocado para más de 30 millones de seguidores desde su formación en 1981, con una carrera de 37 años, Depeche Mode ha lanzado 55 increíbles éxitos, desde "Dreaming of Me" (1981) hasta "Cover Me" (2017).

El trío británico, conformado por los músicos Dave Gahan, Andrew Fletcher y Martin Gore, se presentará en nuestra ciudad como parte de la gira mundial Global Spirit para llenar el Estadio Nacional de Lima con un espectacular concierto donde no faltarán sus más grandes éxitos.

Vale la pena mencionar que el grupo británico de synth-pop formado en 1980 está teniendo una de las giras más notables de la música moderna, además de ser la más exitosa de su carrera. La banda ya ha vendido más de 1.27 millones de entradas, más que Ed Sheeran, Justin Bieber o Bruno Mars, artistas pop en la cima de su fama.