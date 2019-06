Descubridor de Daniela Darcourt: “Ella canta bien, pero no es Whitney Houston”

Síguenos en Facebook

Juan Ballestero es un reconocido cantante, compositor y, además, fue él quien descubrió a Daniela Darcourt y la encaminó por el rumbo de la salsa.

El también poeta conversó con diario Correo, para dar sus opiniones sobre la carrera de la salsera y también sobre sus actitudes que está tomando ante la prensa.

Cabe mencionar que Juan descubrió a la salsera por casualidad, ya que él se encontraba dando un concierto en una conocida discoteca de Breña. Luego de terminar el evento, él productor fue al casino que se encontraba al frente para conocer y ver el show. Fue ahí que estaba Daniela con una orquesta de cuatro integrantes.

“Yo había mantenido cierto escepticismo a partir de episodios tristes que contaban los fans que le habían sucedido con ella (Daniela Dracourt) Quiero decir, de que ella no quería tomarse una foto, que llegaba tarde a las presentaciones. Yo me mantuve escéptico, ya que la conocía y sabía de su humildad”.

Luego continuó con: “Luego, escucho las declaraciones de ella que dice un día que ya logró hacer su disco, sale llorando, un poco dramatizando o no, puede ser la emotividad de poderlo hacer. Está bien, haces tu disco, felicidades, pero dice ‘es que quiero ser una leyenda’. El planteamiento está erróneo, porque si la meta es llegar a ser eso, pues eso es un título que te lo da la historia (…) Nadie, ni John Lennon se planteó ser una leyenda. Uno se plantea como voy a trabar duro, voy a disciplinarme, voy a tener constancia y ojalá llegué al corazón de la gente con mis canciones. Tú no puedes decir que vas a ser una leyenda, porque eso no lo toca nadie, eso no está ni en tus posibilidades”.

Juan Ballestero también comentó que ve mucha vanidad en la salsera. “Ahí veo un poco de asomo de vanidad, quiero decir, un poco de pretensiones demasiado alturadas. Luego veo en Magaly diciendo que él me llamó, o sea Sergio George, uno de los mejores productores del mundo de la salsa, quiere decir uno de los más premiados. Qué necesidad tienes tú, de decir (…) que fue a mí a quién Sergio George me llamó primero, eso es una muestra de piconería, un poco de soberbia, porque quieres decir que le dije no al mejor productor del mundo y también estás diciendo que soy mejor que Yahaira”.

Para finalizar, el reconocido cantante comentó que Daniela Darcourt canta bien, pero no es Whitney Houston.