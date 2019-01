Deyvis Orosco quedó desconcertado al ver la sorpresa de su novia en vivo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Deyvis Orosco estuvo como invitado en el primer programa de Tilsa Lozano como conductora de 'En Exclusiva' y recibió una romántica sorpresa de parte de su novia Cassandra Sánchez De Lamadrid.

El cantante de cumbia que en todo momento se mostró cuidadoso para no hablar de su vida privada, no pudo ocultar su desconcierto al ver el video de su pareja.

“Hola mi amor, ¡sorpresa! Probablemente no te lo esperabas, sé que estas cosas no te gustan, pero cuando me llamaron del programa a decirme que querían sorprenderte. Lo pensé dos veces y el hecho de poder sacarte una sonrisa no tiene precio”, se escucha decir a la hija de Jessica Newton al inicio de su grabación.

“Me preguntaron cuál sería mi deseo para ti este año y creo que mi mayor deseo es que aparte de que seas inmensamente feliz, que se materialicen todas tus sueños y tus metas (...) Sé que debes estar cansado de que te lo diga pero estoy extremadamente orgullosa de ti, porque eres un hombre espectacular", expresó Cassandra muy sonriente.

En tanto, Deyvis Orosco que continuaba sorprendido por el detalle de su novia llegó a soltar algunas sonrisas tímidas mientras veía el video.

"Y espero que no me mates cuando veas este video, solo pasaba por acá para decirte que te amo (...) espero que sonrías mucho cuando veas este video”, finalizó la joven.