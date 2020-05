Juan Carlos Ferrando, hijo menor del desaparecido animador Augusto Ferrando y el último que quedaba vivo del clan, falleció la madrugada de ayer en Jequetepeque, Pacasmayo, La Libertad, a los 69 años de edad, tras batallar durante años contra la diabetes.

“Juan Carlos ya no está más con nosotros. Se fue a reunirse con su amada familia”, confirmó en Facebook Alfredo Caballero Rayter, quien fuera productor del exitoso programa “Trampolín a la fama” y pareja del actor cómico hasta el final.

Semanas antes, Caballero Rayter maldijo a la cuarentena porque no podían atender a Juan Carlos.

“Maldito toque de queda, maldita cuarentena. No voy hablar mal del Cuerpo de Bomberos de Pacasmayo porque antes han venido a ayudarme. Pero ahora no pueden salir, solo para incendios. Están prohibidos de salir para otra cosa”, manifestó en su red social.

DESPEDIDA. Varias personalidades de la farándula se despidieron del artista, pero sobre todo resaltaron las palabras que Carlos Bruce tuvo sobre él por convocar la primera Marcha del Orgullo LGTB en 2002.

“Lo conocí en las Marchas por la Igualdad a favor de la unión civil donde él había querido asistir en sillas de ruedas, a pesar de su precaria salud. Recuerdo que se abrió paso y se me acercó y luego de un fuerte abrazo me dijo: ‘Esto no lo hacemos por nosotros, sino para que estos chicos no tengan que pasar por lo que hemos vivido’. Descansa en paz, Juan Carlos”, expresó “Techito” en Facebook.