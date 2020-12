Diana Zurco, la primera periodista transgénero de la Televisión Pública de Argentina repite una y otra vez que ella no debería ser noticia. A los 17 años, mientras surgía el encuentro con su identidad de género, se visualizaba locutando las noticias tras un micrófono. Tuvieron que pasar otros 17 años para vencer el miedo a la exposición social e inscribirse en la convocatoria del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), la meca de los comunicadores argentinos. Ya con 41 años, al fin, tiene una silla con su nombre en el set del Canal 7 y dentro de la cabina de Radio Ciudad AM de Buenos Aires, desde donde comenta a Correo sobre sus constantes retos como profesional.

El ambiente periodístico es tenso y competitivo. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos?

En Argentina tiene más peso el carné de locutor que de periodista, así que postulé al ISER. No me tocó la instancia como reportera en la carrera, porque empecé de grande por miedo al rechazo social. Ni bien me recibí, hice una práctica profesional gratuita en un programa periodístico del canal de Buenos Aires y luego en la radio, redactando noticias para el boletín informativo. No llamaba mucho a las fuentes de noticias, más bien corroboraba la información y la transformaba al formato radial.

¿Cómo deben enfrentar los medios tradicionales las fake news que abundan en redes sociales?

Tener por delante los obstáculos de la no información maliciosa (las fake news) es uno de los mayores desafíos del periodismo de este siglo de la comunicación. Las redes sociales vinieron a formar parte de la vida de los redactores, que filtran y verifican la noticia. Los medios tradicionales deben buscar decodificar lo que tienen alrededor. La comunicación ya cambió y el contenido es “on demand”. Todo es resumido e inmediato. Tienen que ver cómo el contenido penetra en la sociedad, sobre todo, en las nuevas generaciones, porque tal vez no te quieren escuchar durante dos horas el noticiero o no se quedan leyendo el diario de papel completo, sabiendo que pueden ir a la información puntual a través de Google.

¿Cómo enfrentas el desprestigio incentivado por algunos espectadores hacia los periodistas?

Bueno, no es fácil. Se trata de tener ética y credibilidad, de cómo generar ese cimiento que te sostiene como periodista, pero también cómo el público percibe quién eres. Para mí es muy importante lo que yo tengo para ofrecer como ser humano, porque no solo soy la conductora de televisión, sino también la activista, la que se volvió, sin buscarlo, un referente… soy un montón de cosas más. Ser trans es una característica más de mi persona. No puedo permitirme que ocupe todos los campos de mi mente, sino yo misma estaría limitándome.

¿Cómo percibe la sociedad tu papel como conductora?

Lo que yo opine puede tener diversas lecturas, más allá de una opinión periodística. Me siento respetada, pero subyacen ciertas percepciones de parte de colegas, porque hay gente que opina que estoy en un lugar solo por una cuestión de gesto político. Mi opinión tiene como una sustancia de disimiles factores: la transversalidad histórica tanto de la percepción de la sociedad sobre las personas trans como de los mandatos culturales, como el machismo, las ideologías, las religiones, conceptos que están deconstruyéndose. Por más que esté en el rol de presentadora de noticias, me frustro cuando siento que no puedo hacer nada desde mi rol frente a una situación social, como es la problemática trans.