Diazepunk: “Con este disco decidimos dedicarnos a la música”

Junto a sus colegas de Inyectores, 6 Voltios, Aeropajitas, Tragokorto, entre otras bandas locales, Diazepunk celebra los 15 años de su disco Bajo en Serotonina, uno de los pilares del movimiento “Chikipunk”. Carlos “Charly” García, voz de la agrupación, conversó con Correo sobre lo que significa este material para la agrupación local, y el camino que tuvieron que sortear para lograr posicionarse en el espacio musical peruano.

¿Qué nos puedes adelantar de esta celebración? Es nuestro segundo disco, pero es el que mayoría de gente ha disfrutado más. Será un concierto que -esperamos- tenga la misma energía que hubo en la presentación del disco en el 2004. Fue el momento en el que decidimos dedicarnos a la música, a tener una banda. Asumir nuestro tipo de propuesta en el escenario. Estamos tocando con bandas con las que compartimos escenario durante mucho tiempo.

¿Podemos decir que este disco definió la propuesta de Diazepunk? El sonido lo fuimos puliendo con los años, pero la propuesta y el estilo sí se definieron aquí. La movida del “Chikipunk” o punk melódico nos abrió muchas puertas en esta escena. Si bien ahora no es la más popular, es de la más consistentes. A veces pasa que una de las bandas más representativas de una movida sale de escenario y la comunidad se separa. Esto no pasó en nuestro caso.

¿Con qué barreras se encuentra Diazepunk al momento de ingresar al espacio musical peruano? Algunos, no todos, de los que estuvieron antes que nosotros, se resintieron de nuestra propuesta y nos pusieron el sobrenombre de “Chikipunk” para desmarcarse; aunque al final fue útil. Se nos cerraron otros espacios. Quizá se sintieron amenazados de nuestro entusiasmo de hacer más cosas, porque no llegamos varias bandas.

Esta situación de distanciamiento entre generaciones, ¿sucede también en la actualidad? Nosotros empezamos a buscar nuestros propios espacios, en Los Olivos, Villa El Salvador. Nos abrimos nuestros espacios. Me gustaría encontrar espacios de integración con las propuestas más jóvenes. No me gustaría que nos distanciáramos, como pasó con nosotros.