Después de unas cortas vacaciones, Diego Bertie retoma sus shows musicales y llega con “Los buenos tiempos”, un espectáculo que reúne lo mejor del rock de los 80 y 90′s, los hits de su banda Imágenes, así como de Soda Stereo, Fito Paéz, Los Prisioneros y más.

“Estoy muy emocionado con esta reinvención, vamos a tener covers nuevos e invitados diferentes cada semana, quienes compartirán conmigo el escenario; la idea es retomar con fuerza el show con el que estuvimos muy satisfechos en la primera temporada”, cuenta Diego Bertie.

Aunque asegura que aún no ha concluido su carrera actoral, el cantante afirma que estos días está dedicado casi al cien por ciento a sus proyectos musicales, y próximamente sorprenderá con más novedades.

“Definitivamente, no he descartado volver a actuar, solo que ahora le estoy dando prioridad a la música porque hay que invertir mucho tiempo y trabajo, ahora mi prioridad es continuar con las presentaciones, que tantas satisfacciones me han traído, y sacar mi disco nuevo”, acotó.

Diego Bertie deja claro que su reingreso a la música no será por una corta temporada, pues tiene muchos proyectos en mente: “La actuación y la música son dos de mis pasiones, pero la música me permite expresarme con mayor libertad y ahora que regresé al mundo musical no voy a parar, esta es mi esencia y aquí me quiero quedar… Igual, siento que las satisfacciones reales las descubres con el tiempo, en el momento, es como una pelea con uno mismo”, enfatizó.

“Los buenos tiempos” es un show que promete entretener al público durante dos horas y va todos los jueves de agosto a las 8:30 p.m. en La Estación de Barranco. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

