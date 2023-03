Diego Boneta tuvo un auge increíble tras ser protagonista de la serie autobiográfica del cantante Luis Miguel. Recientemente, el actor brindó una entrevista para el canal de YouTube de Roberto Martínez y confesó las secuelas que le dejó todo su apogeo artístico, asimismo, reveló que tuvo que ir a terapia para poder “volver a encontrarse”.

El mexicano afirmó que el papel en el que trabajó durante mucho tiempo llegó a impactar tanto en su vida que después de acabada esa faceta aún se comportaba como Luis Miguel.

“ Inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos con mis amigos, se me salía el pedirlo con la voz de Luis Miguel. Al terminar la primera temporada, me veía físicamente diferente (…) Sí, fue como todo un proceso de meses después de como ‘a ver, suelta a Luis Miguel, ahora encuéntrate a ti otra vez’, terapia como para volver a mí ”, expresó.

Además, el artista reveló lo difícil que fue retornar a su verdadera personalidad, pero lo llegó a conseguir y, de esta forma, supo diferenciar el antes y después de cada grabación de la serie.

“Ya las siguientes temporadas, la dos y la tres, consciente que me pasó eso, fui muy sensato de cuando me quitaban los prostéticos o salía de ahí, era dejar a Luis Miguel ahí y volver a mí…”, añadió.

