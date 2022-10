Diego Chávarri decidió dar todos los detalles sobre el anécdota que tuvo con Jefferson Farfán. El ex futbolista peruano recordó en una entrevista con Giancarlo Granda el altercado que tuvo con la ‘Foquita’ en el baño de una discoteca.

El periodista deportivo que lo entrevistó en su página de Youtube, ‘Flaco Granda’, decidió preguntar sobre el cruce que tuvo Chávarri con Farfán.

“No fue tanto un altercado. Fue después de muchos años de que yo tuve la relación y terminé la relación. Se me hizo raro porque nos habíamos cruzado muchísimas veces”, inició Chávarri.

“Estaba en una discoteca y me fui solo al baño. Ahora, esto me cuentan mis amigos después. Uno de ellos le dijo al otro que me había ido al baño y que Jefferson Farfán también había ingresado. Cuando mi amigo quiere entrar, el de seguridad dice, no nadie entra”, sigue contando el exfutbolista.

El ex Sporting Cristal contó que Farfán ingresó hasta donde se encontraba y le aclaró que quería hablar con él: “Me dijo unas cosas que no le parecían de años atrás, pero yo le dije ‘las cosas no han sido así y me sorprende que después de tantos años me puedas decir algunas cosas ahora y en una discoteca’”.

El jugador de fútbol, que también estuvo en un reality show, consideró que no era “el momento indicado” y afirmó que Farfán “no fue malcriado. No me faltó el respeto, ni me quiso pegar, todo lo contrario”.

Finalmente, Chávarri indicó que Jefferson le dijo que “‘Yotún y Advíncula que son tus patas, cualquier cosa que necesites o quieras decirme, por medio de ellos lo puedes hacer’”.

El exfutbolista decidió zanjar el tema ahí, pero sí aclaró que no le “pareció el lugar indicado, ni el momento, pero de repente era algo que él quería hacer”.