Diego Chávarri: su curiosa reacción al ser consultado sobre Christian Domínguez y Pamela Franco (VIDEO)

Tras la difusión de un 'ampay' entre Christian Domínguez y Pamela Franco, Diego Chávarri, compañero de ambos en el programa 'Se pone bueno', se pronunció sobre las polémicas imágenes entre los cantantes de cumbia.

“Yo lo veía demasiado enamorado, nunca me atracó una salida, me decía que estaba tranquilo, yo lo sentía demasiado enamorado”, comentó en un primer momento el popular 'Diablito'.

Asimismo, Diego Chávarri le sugirió a Christian Domínguez que no debería hablar más del tema, así como tampoco debe hacerlo Pamela Franco ni Isabel Acevedo.

Sin embargo, al ser consultado sobre un supuesto acercamiento entre Domínguez y Franco, el exchico reality esquivó la mirada y atinó a decir: “No, no, yo no, no veía nada. Yo grababa en otro lado, no sé, no sé”.

"Pamela puede llamar la atención, pero ya depende de cada hombre. Por ejemplo a mí me pueden poner un pollo a la brasa, pero de repente no tengo hambre y no lo como”, agregó Diego Chávarri.