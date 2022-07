¿Apelar a virales es la nueva forma de promocionar la música?

Tengo veintitantos años en la música y ya quisiera tener con alguna canción el éxito que ha tenido Tito Silva, no me ha tocado y hay hasta un factor suerte en la vida que tenemos que considerarlo también y en eso se incluye aprovechar las nuevas tendencias. Uno tiene que quedarse tranquilo con hacer las cosas bien y sobre todo las que quieres hacer.

Ante tanta oferta en redes y plataformas ¿cómo hacerse notar?

Si bien tenemos las redes sociales para poder mostrar nuestra música, hay muchísima gente haciéndolo y antes, las radios por lo menos, tenían una especie de filtro. En las redes sociales como cualquiera puede subir su canción ya entra ahí a competir la creatividad, y no solamente para hacer un tema, sino cómo hacer para que sea conocido si hay miles cada semana. Eso dependerá mucho de una estrategia de comunicación.

¿La estrategia ahora es tan importante cómo hacer una buena canción?

Toda la vida lo ha sido, sino que ahora las plataformas en las cuáles ponemos nuestra música está al alcance de todos. Esa es la parte buena, digamos, antes no era así, inclusive hoy grabas en tu casa si quieres porque tienes un montón de software que te permiten hacerlo con una calidad decente y lo pones a disposición de la gente en el momento que quieras.

¿Una excelente estrategia hace buena una mala canción?

Mira si la canción no es buena nunca va a funcionar, porque eso está recontra claro, es más, que sea buena no significa que nos guste o no.

En el caso de Astronauta, tu reciente álbum, hay 12 temas que salieron del corazón, tras tu terrible experiencia con el Covid.

Y lo grabé en mi casa donde tengo un buen estudio, hace años trabajo así, la pandemia no cambió mucho mi vida porque casi no salgo de mi casa. Entonces al entrar en pandemia, dije: el mundo está paralizado, casi me muero, tengo que escribir canciones para contar lo que me ha pasado, tengo que compartirlo.

¿Y cuántas canciones salieron de este proceso?

Fueron 54, y de esas tuve que elegir 12, y hubo una que no iba a entrar que se llama ‘Vete pal carajo’ con la que me pareció una bonita forma de cerrar el disco con un mensaje de: ‘relájate, la vida no es estar tan estresado’. La vida no es solamente generar plata para pagar las cuentas, o sea, no pasa nada. Hay que perder el miedo a cometer un error, a arriesgarse, hay que vivir.

DIEGO DIBÓS

Con el grupo “TK” logró dos premios MTV Latino como mejor artista central. También recibió reconocimientos autorales de parte de Apdayc reunidos en Joyas Musicales de Esmeralda, Zafiro y Diamante.