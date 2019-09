Diego Val comparte foto besando a Leslie Shaw

Síguenos en Facebook

El cantante peruano Diego Val sorprendió al compartir en sus redes sociales una foto donde aparece besando a Leslie Shaw, sin embargo la artista dijo que Val aún se encontraba en "etapa de casting".

En la descripción de las imágenes, Diego Val escribió ".. en el proceso".

En conversación con Trome, Leslie Shaw negó que existía una relación amorosa con Val, sin embargo reconoció que le parecía guapo.

"Es guapo, pero aún está en la etapa de casting. Vamos a ver si se porta bien” respondió al ser consultada. "Hay que vivir la vida, si es, es; y si no es, no es, y la pasamos bien. La verdad que no me pongo barreras o límites al conocer a una persona y no tengo nada que esconder", aseveró también.