A Diego Val, cantante y compositor peruano radicado en Miami, su próximo lanzamiento musical el 18 de febrero lo tiene más que entusiasmado. ¿La razón? Pues comparte un tema al lado de la gran Eva Ayllón. La maestra aceptó grabar a su lado “Solo tú”, un bolerazo con sabor local que también tiene un video que sorprenderá.

“Le tengo mucho cariño y respeto a Eva, es una mujer que admiro mucho por su trayectoria. Todo comenzó con el ‘viejo’ Jesús Rodríguez el año pasado, cuando hicimos un remix de “Contigo Perú”. En medio de ese trabajo con las mejores voces del Perú nace la idea de grabar un bolero. Yo propuse hacerlo como una suerte de homenaje a mi abuelo, que era de esa Lima antigua, criolla, bohemia, con mucha poesía y boleros”, dice Val.

¿Y en qué parte entra Eva Ayllón en el proyecto?

Yo le comenté al productor que me encantaría que Eva participe conmigo en un género que poca gente joven está ejecutando. Fue así que le presentamos una idea y le encantó, al final hicimos la composición entre los tres y se dio de la manera más bonita. Eva también actúa en el video musical, su participación fue un éxito y no cabe duda que sorprenderá.

El resultado fue un bolero con un sabor muy peruano.

Sí, esa era la idea, si bien vengo del pop no soy un artista que se cierre en un solo género, yo me considero músico, entonces, mientras sea buena música ¿Por qué no intentarlo? Se trabajó todo acá en Lima por supuesto con la batuta del viejo Rodríguez mientras yo estaba en Miami. Regresaba y me iba, así hemos estado todo este proyecto.

¿En medio de tu nuevo lanzamiento en qué etapa de tu carrera estás?

Considero que estoy en un momento muy especial porque hago lo que quiero, no dependo de una disquera ni de alguien que me diga qué es lo que debo hacer. Si hubiese sido por una disquera lo último que me hubieran dejado grabar es un bolero.

Te habrían dicho graba pop urbano...

Y de alguna manera en mi último álbum Timeless, con el cual me fue muy bien, tengo temas en ese género, dos de ellos entraron a telenovelas mexicanas, otro está en una película de Disney. Ese álbum fue con disquera, yo lo llamé una montaña rusa porque tenía desde baladas, colaboraciones urbanas y canciones pop; era lo que la disquera me pedía. Pero al final no estaba contento, me cansé un poquito de tener que hacer lo que me exigía la disquera, por eso, es que hoy mi álbum “Sexo Eterno” es muy especial porque representa a Diego al 100%.

¿Sexo eterno es tu apuesta más personal?

Este álbum “Sexo Eterno” lo he trabajado a mano y guitarra, todos los seis temas que se incluyen representan historias de amor, arranquemos desde ahí. Cada una de ellas cuentan distintas experiencias de vida con mujeres en el proceso de mi crecimiento personal, por es el logotipo es una rosa.

Definitivamente vas a seguir explorando en la música...

En la música nunca se deja de evolucionar, yo cuido mucho mis composiciones y respeto todos los géneros, pero lo bonito de la música es que nunca sabes qué puede pasar, cómo puede reaccionar la gente. De repente a ti te gusta una canción pero a los demás no, de repente es tu tema favorito y el público no lo elige.

¿Y a los realities ya le pusiste candado?, ¿nunca más?

No, para nada, la verdad en el último reality que estuve en Telemundo solo permanecí dos semanas, me salí porque tenía todo el trabajo del álbum de por medio. Cuando tú eres independiente y no tienes todos los millones de dólares para manejar tus producciones hay que hacer de todo. Tengo también propuestas actorales, pero ya depende mucho de si tengo o no el tiempo de poder hacerlo.

Tu carrera en la música siempre será tu prioridad.

Es algo que me ha costado muchos años, mucho pisoteo, desde el bueno al malo y ahí me he quedado. Me han chancado, me han dicho de todo y aquí estoy, sigo con lo mío.

Diego Val

Nació en Lima y actualmente radica en Miami, ciudad desde donde desarrolla su carrera. Hace algunos meses se sumó al programa de Telemundo “Por amor o por dinero”, ‘reality’ del que tuvo que retirarse por motivos personales