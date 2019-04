​Difunden audio donde Daniela Arroyo cuenta detalle que Faruk Guillén no quiere que declare

Síguenos en Facebook

Tras la 'fiesta del horror' que se realizó en una casa de Asia en el mes de enero y que trajo consigo las denuncias policiales de Poly Ávila -quien aseguró haber sido drogada- y Claudia Meza -quien hizo una grave acusación por violación-, los protagonistas vienen dando su manifestación ante la Policía. Esta vez han difundido un audio con detalle sobre el denunciado.

Como se sabe, Claudia Meza denunció al gerente Faruk Guillén por violación, quien es el dueño de la casa de Asia donde se llevó a cabo la fiesta. Tras esto, el programa Magaly TV, la firme ha difundido un audio donde Daniela Arroyo -testigo sindicada por Meza- cuenta un detalle sobre este.

Esta es la conversación entre Daniela Arroyo y Faruk Guillén en nuevo audio

Daniela: "O sea, no voy a denunciar nada, o sea si es que tengo que ir a dar mis testificaciones o mi esto tendré que ir pues a testificar".

Faruk: "Claro, obvio, y lo que tú has visto que es real, o sea nada que mentir".

Daniela: "Lo que tú sabes, lo que yo te he dicho, lo que sabe mi mamá, lo que sabe mi tía, lo que sabe mi amiga con la que vivo, lo que sabe todo el mundo y lo que me ha pasado y lo que es verdad, ¿me entiendes?".

Faruk: "Claro, tal cual, ya estoy saliendo, ya, pero lo único sí obviar la parte de la hue*** que te dijo a ti ese día: 'Sí, que Faruk me ha dicho para hacer el amor', aunque es una estupidez en realidad, pero básicamente".

Daniela: (Ríe). "Sí, bueno, eso también se lo conté a mi mamá, mi mamá me dijo: 'Bueno, eso es irrelevante', eso no lo tienes por qué yo decir, ¿me entiendes? Porque no tengo pruebas y me puede denunciar por yo decir eso".

Faruk: "Claro, tal cual".

Daniela: "Y luego pueden decir que yo estoy tapando a Nicola y a ti, ¿me entiendes? Entonces, yo no tengo por qué mencionarlo".

Faruk: "Porque la hue*** no lo ha puesto en la denuncia que a ti te contó, no está por escrito ni nada de eso".





Tras esto, Claudia Meza se mostró sorprendida con el nuevo audio: "Es increíble, no lo puedo creer (...)", sostuvo la modelo y agregó: "Eso no lo recuerdo exactamente en qué momento me lo dijo".