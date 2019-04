​Difunden audio de Nicola Porcella y Faruk Guillén con Daniela Arroyo tras 'fiesta del horror' en Asia

Síguenos en Facebook

Tras la fiesta que se llevó a cabo en el mes de enero en una vivienda en Asia y que trajo consigo la denuncia por haber sido drogada de Poly Ávila y por violación por Claudia Meza contra el gerente Faruk Guillén, dueño de la casa donde se realizó la celebración, han salido a la luz unos audios.

Claudia Meza ha mencionado a la joven modelo Daniela Arroyo como testigo, quien habría ingresado a la habitación en la que presuntamente se encontraba Meza con Guillén a puerta cerrada, según la denuncia de la belleza.

Esta vez, el programa Magaly TV, la firme, ha difundido unos audios en los que se registra una conversación entre Nicola Porcella, Faruk Guillén y Daniela Arroyo, en el que tratan la declaración de la joven modelo. Recordemos que esta habría sido presuntamente drogada en la mencionada fiesta tras tomar una bebida alcohólica en la fiesta.

Parte del audio

Faruk: "Que tú hayas tenido una conversación con Poly donde pones, sí creo que nos han drogado, tú no tienes pruebas de eso porque tú podrás decir: yo creo que me han drogado, ¿o tú sabes que te han drogado?".

Daniela: "Bueno, o sea mis síntomas sí eran de que estaba drogada obviamente, ¿no?".

Nicola: "No, no , no, espérate, ¿cuál es tu síntoma de que estabas drogada, Daniela?".

Daniela: "Mi mandíbula, obviamente, estaba súper dura, o sea yo tampoco voy a salir a quemarme ni a quemar a ustedes ni a quemar a nadie, porque no voy a hablar nada, pero tengo algunos videos míos que salgo hecha mi*** y yo solo he tomado el Jagger".

Tras esto, se puede escuchar a Faruk Guillén diciéndole a Daniela sobre usar el término "drogada" en su declaración: "Tampoco puedes decir me sentí drogada... o sea, me sentí rara, y puede ser el efecto del Jagger, o sea, qué pierdes diciendo me sentí rara, puede ser el efecto del Jagger". Con esto, la modelo replica que ella ya había tomado antes la bebida, pero que nunca tuvo ese efecto en su organismo.

Escucha aquí el audio entre Faruk Guillén, Nicola Porcella y Daniela Arroyo