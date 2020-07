Dina Páucar conoce el Perú mejor que nadie, la música le ha regalado ese privilegio, que ella siempre ha recibido con humildad. Cantarle a su pueblo, llegar hasta su alma, en cada ciudad, cada rincón del país, le permite hoy hablar de su patria desde el dolor, la pena y la indignación.

La pandemia ha desnudado nuestras carencias, desigualdades e injusticias, Dina lo dice con todas sus letras. “Todo el Perú está sufriendo y eso sinceramente me revienta el alma. Con mi arte he tenido la oportunidad de conocer muchos pueblos, lugares maravillosos en los que en tantas oportunidades he cantado. Muchas personas ahora me mandan sus fotos con sus mamás, papás, hijos, hermanos, diciéndome: ‘Dina ellos ya no están con nosotros, se los llevó el virus’. No sabes el sufrimiento que me causa, el dolor que me da”.

Y hoy que celebramos el 199 aniversario de nuestra Independencia, se han evidenciado muchas de nuestras carencias...

Yo creo que si las autoridades hubieran puesto a la salud como prioridad, otra habría sido la historia. Por ejemplo, yo soy de Huánuco, y es una lástima que todo esté colapsado, solo tiene un hospital pequeño que parece una posta médica. Eso no puede ser justo.

Tampoco sería justo que cuando termine toda esta pandemia, las cosas sigan como antes.

Ojalá que las autoridades no olviden sus deberes como tantas veces, lamentablemente con el pasar de tiempo, se curan las heridas, y estas cosas se dejan de lado. El país en general desde Tumbes hasta Tacna necesita buenos hospitales, un sistema de salud digno para los peruanos.

La música y todo los relacionado con esa importante industria ha sido uno de los sectores más perjudicados.

Nosotros hemos sido los primeros en despedirnos y no sabemos cuándo vamos a volver. Hemos tenido que devolver muchos adelantos y cancelar eventos que teníamos durante todo el año. Esa es la realidad que enfrentamos.

Una escenario que parece no cambiará por mucho tiempo...

Y que afectan a nosotros los artistas, los músicos, bailarines, sonidistas, dueños de equipos de sonido, de locales, todo es una cadena. La verdad no salgo mucho porque me quiebra demasiado y eso afecta a mi salud. Ver a colegas, amigos, empresarios dueños de restaurantes y otros negocios, vendiendo mascarillas, y totalmente quebrados, es doloroso. Encontrarlos destruidos cuando antes reíamos, no se puede soportar.

Todo es dolor, tragedia, desolación, pero también hay esperanza. ¿Qué le dirías a los peruanos hoy 28 de julio?

Les diría que a pesar de esta pandemia hay que seguir luchando, los peruanos somos gente que no se rinde. Yo tengo 51 años, desde que llegué a Lima mi vida ha sido trabajar, rajarme el lomo, sin vacaciones. Desde antes que fuera artista, trabajando en casas, cortando el cabello y luego ya como cantante me costó mucho ganar un espacio en la música. No hay que derrumbarnos, mientras exista vida y salud habrá esperanza.

Perfil de Dina Páucar

La popular artista de la música andina logró la fama y popularidad, tras una vida llena de lucha y esfuerzo. Sus éxitos “Qué lindos son tus ojos” y " Madre”, se han convertido en verdaderos himnos para sus fans.