Difunden video de discusión entre Leonard León y su pareja embarazada en la vía pública

Leonard León protagonizó una fuerte discusión en la vía pública con su pareja Olenka Cuba, quien tiene 8 meses de gestación. El vídeo fue grabado por un peatón y difundido por el programa 'Válgame Dios'.

Como se ve en las imágenes, el cantante forcejea con la futura madre de su hija mientras a ella se le escucha llorar.

"¡Suéltame, suéltame!", dijo Olenka con la voz quebrada en el video mientras el joven que grababa le reclama a Leonard León.

Al mostrar la grabación, Leonard León dijo sentirse avergonzado por su comportamiento y actitud hacia su pareja.

Ese hecho sucedió el domingo en la noche, y la verdad me genera vergüenza, estuvimos en una pollería y estuvimos hablando sobre un tema que me incomodó a mí. No suelo comportarme de esa manera, ese día escapó de mis manos", señaló.

"Yo he conversado con ella, y en verdad le pido disculpas a todas las mujeres que se han podido ver afectadas(...) Yo no he pegado a nadie, yo no la he tocado, sí tengo que medirme en el alcohol, pero no soy agresivo", agregó.